«Сдобная булочка!»: хрупка Зуева прижала к себе малютку-дочку Оду-Валентину от Козловского

Ольга Зуева и Данила Козловский расстались вскоре после того, как у них появился общий ребенок. Модель осталась в США, этому способствовала и пандемия, а вот ее теперь уже бывший возлюбленный большую часть времени проводит в России, где у него полным ходом идут съемки в разных проектах.
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В одном из своих интервью Данила признался, что поступил плохо по отношению к матери своего ребенка. Однако Зуева не препятствует экс-возлюбленному общаться и видеться с дочкой.
Ольга Зуева с дочкой Одой-Валентиной. Фото: личный архив
Дочка модели заметно подросла, однако мама не спускает ее с рук при всей своей хрупкости. Так, на Хеллоуин Зуева нарядила дочку в забавный костюмчик с хвостиком, а сама оделась в стиле роковой обольстительницы.
«Сдобная булочка!», «Ах этот сладкий пузик!», «Пухленькая, мама неплохо откормила», «Детки и должны быть такими... пухляшами», «Кто бы маму покормил, стройняшка!» — писали фолловеры.