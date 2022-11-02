«Сдобная булочка!»: хрупка Зуева прижала к себе малютку-дочку Оду-Валентину от Козловского

Ольга Зуева и Данила Козловский расстались вскоре после того, как у них появился общий ребенок. Модель осталась в США, этому способствовала и пандемия, а вот ее теперь уже бывший возлюбленный большую часть времени проводит в России, где у него полным ходом идут съемки в разных проектах.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В одном из своих интервью Данила признался, что поступил плохо по отношению к матери своего ребенка. Однако Зуева не препятствует экс-возлюбленному общаться и видеться с дочкой.