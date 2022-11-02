«Вздернутый носик, глазки-бусинки»: Зудина умилила фото с внучкой Мией — копией Табакова

В одном из своих интервью Марина Зудина призналась, что после смерти мужа режиссера Олега Табакова она смогла почувствовать вкус к жизни только благодаря детям. Если старший сын актрисы Павел живет отдельно и к маме только приходит в гости, то дочка Маша все еще нуждается в опеке и заботе. К тому же, у Зудиной есть внучка Миа.

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