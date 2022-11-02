«Вздернутый носик, глазки-бусинки»: Зудина умилила фото с внучкой Мией — копией Табакова

В одном из своих интервью Марина Зудина призналась, что после смерти мужа режиссера Олега Табакова она смогла почувствовать вкус к жизни только благодаря детям. Если старший сын актрисы Павел живет отдельно и к маме только приходит в гости, то дочка Маша все еще нуждается в опеке и заботе. К тому же, у Зудиной есть внучка Миа.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Марина Зудина с внучкой Мией. Фото: личный архив
«Когда ясно понимаешь, что жизнь на тебе не заканчивается…» — отметила актриса, залюбовавшись малюткой Мией.
Поклонники не раз подмечали, что дочка Павла Табакова как две капли воды похожа на именитого деда. У Мии светлые блондинистые волосы, маленький носик-пуговкой, она смешливая и задорная.
«Само очарование», «Ангелочек!», «А волосики-то какие, белесые», «Лапулька!», «Вздернутый носик, глазки-бусинки», «Что говорить... копия дедушки! Как жалко, что Олег Павлович не увидел внучку», «Стрекоза!», «Все, поди, просто обожают!» — писали фолловеры.