Собчак наказали за незаконную рекламу алкоголя: ФАС вынесла предупреждение

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ФАС вынесла предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Московского УФАС.

Как пишет агентство, речь идет об игристом вине, рекламу которого распространяла Собчак, что делать по закону запрещено в интернете.

Мало того, Ксения Собчак «забыла» подписать, что алкоголь вреден для потребления. Поэтому орган выдал вердикт — ведущая нарушила статью 14.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства о рекламе». В качестве наказания ФАС вынесла предупреждение.