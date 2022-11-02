«Докатились... На всем экономят?»: Пугачева взялась ассистировать Галкину*, «примчавшись» в Израиль

В Сети бурно обсуждают воссоединение Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным* в Израиле. Примадонна вместе с детьми спешно улетела из России на частном джете. При этом ходили слухи, что артистка приезжала только для того, чтобы забрать документы двойняшек Гарри и Лизы из школы.
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На днях Максим Галкин поделился в личном микроблоге свежим роликом, который ему помогла снять Алла Борисовна. Фанаты пары тут же пошутили, что именитая певица ассистирует мужу. Нашлись и те, кто предположил, что так супруги неплохо экономят. Зачем искать тех, кто будет рекламировать гастроли, если шоумен может сам, хотя и сбивчиво, но перечислить сходу все города, где у него намечены концерты, а Пугачева все снимет, не хуже оператора.
«И как до этого докатились?», «Кого еще просить снимать, если не Аллу!», «Зато ни копейки не потратили на анонсы», «Надо же как-то зарабатывать», «Докатились... На всем экономят?», «Максик все позабыл! Сонный какой-то», — написали фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента