«Докатились... На всем экономят?»: Пугачева взялась ассистировать Галкину*, «примчавшись» в Израиль

В Сети бурно обсуждают воссоединение Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным* в Израиле. Примадонна вместе с детьми спешно улетела из России на частном джете. При этом ходили слухи, что артистка приезжала только для того, чтобы забрать документы двойняшек Гарри и Лизы из школы.

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