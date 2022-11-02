«Это уже не брак»: Варум и Агутину вынесли вердикт

Лена Миро проанализировала стихи, которые Леонид Агутин посвятил своей жене Анжелике Варум.

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И пришла к выводу, что между супругами уже давно нет любви, это партнерские отношения, основанные на дружбе, не более. Блогер считает, что слухи о размолвке в этой звездной семье ходят не случайно.

«В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум», - эти строки смутили Лену Миро.

«Не знаешь, что делать, иди и спрашивай у жены. Все было бы хорошо, если б не было так грустно. По моему глубокому убеждению, брак должен строиться на любви. Я тебя люблю, ты меня любишь, мы вместе любим друг друга, а не любим кого-то на стороне - это брак. Если же я иду и целуюсь с другим/другой, то это уже не брак», - написала Миро в своем ЖЖ.