53-летняя Эвелина Бледанс показала идеальную грудь в лучах утреннего солнца

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press

И рассказала о том, как ухаживает за лицом, областью шеи и декольте.

Актриса Эвелина Бледанс, которая вместе со своим сыном Семеном сейчас находится на отдыхе в Турции, утром 2 ноября поделилась со своими подписчиками секретами красоты своей кожи. Звезда вышла на улицу в купальнике, выгодно подчеркивающем ее грудь, и показала, как ухаживает за лицом, шеей и декольте. 

«Коллаген и растительные экстракты удивительно поддерживают кожу лица», - рассказала Бледанс, втирая в кожу содержимое маленьких ампул.

Она объяснила, что коллаген нужно наносить перед использованием обычного крема.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Эвелина Бледанс и ее молодая грудь. Фото: соцсети

Эвелина знает толк в уходе за собой. Подписчики актрисы часто отмечают, что в свои 53 года она выглядит просто великолепно - у нее красивые волосы, мало морщин и фигура, с которой не стыдно показаться на пляже.

Пластику груди Бледанс сделала несколько лет назад, после расставания со своим мужем Александром Семиным, папой Семена. Сейчас у звезды уверенный третий размер.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  