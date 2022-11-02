53-летняя Эвелина Бледанс показала идеальную грудь в лучах утреннего солнца

Актриса Эвелина Бледанс, которая вместе со своим сыном Семеном сейчас находится на отдыхе в Турции, утром 2 ноября поделилась со своими подписчиками секретами красоты своей кожи. Звезда вышла на улицу в купальнике, выгодно подчеркивающем ее грудь, и показала, как ухаживает за лицом, шеей и декольте.
«Коллаген и растительные экстракты удивительно поддерживают кожу лица», - рассказала Бледанс, втирая в кожу содержимое маленьких ампул.
Она объяснила, что коллаген нужно наносить перед использованием обычного крема.
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Эвелина Бледанс и ее молодая грудь. Фото: соцсети
Эвелина знает толк в уходе за собой. Подписчики актрисы часто отмечают, что в свои 53 года она выглядит просто великолепно - у нее красивые волосы, мало морщин и фигура, с которой не стыдно показаться на пляже.
Пластику груди Бледанс сделала несколько лет назад, после расставания со своим мужем Александром Семиным, папой Семена. Сейчас у звезды уверенный третий размер.