Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не поддержал Джоан Роулинг, затравленную меньшинствами

Главная звезда «Гарри Поттера», 33-летний Дэниел Рэдклифф, в новом интервью объяснил, почему выступил против писательницы Джоан Роулинг, когда ее стали травить представители трансгендерного сообщества.
Напомним, автор вселенной волшебников не раз выражала в Twitter свое несогласие с тем, что трансгендеры пытаются подменять понятия, прежде всего, в языке. Активисты ЛГБТ обвинили даму во всех грехах и завалили ее хейтом. И самое обидное, что молодые актеры «Гарри Поттера», в том числе и Рэдклифф, ее не поддержали.
Вот как Дэниел объяснил свою позицию в беседе с изданием IndieWire:
«Причина, по которой я чувствовал, что мне очень нужно что-то сказать, заключалась в том, что после того, как я закончил «Поттера», я встретил так много квир- и трансгендерных детей и молодых людей, которые серьезно отождествляли себя с Поттером. И поэтому, увидев их боль в тот день, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе думают в том же ключе (что и Роулинг. — Прим. авт.). Это было действительно важно».
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Актер отметил, что он более десяти лет сотрудничал с организацией The Trevor Project, которая открыла крупнейшую в мире горячую линию психологической помощи для ЛГБТ-молодежи.
«Поэтому я не думаю, что смог бы смотреть на себя в зеркало, если бы ничего не сказал, — добавил Рэдклифф. — Но не мне гадать, что творится в чужой голове».
Отметим, что из франшизы «Гарри Поттер» Джоан Роулинг поддержали те актеры, которые играли злодеев. Вот так шутка судьбы.