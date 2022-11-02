Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не поддержал Джоан Роулинг, затравленную меньшинствами

Главная звезда «Гарри Поттера», 33-летний Дэниел Рэдклифф, в новом интервью объяснил, почему выступил против писательницы Джоан Роулинг, когда ее стали травить представители трансгендерного сообщества.

Напомним, автор вселенной волшебников не раз выражала в Twitter свое несогласие с тем, что трансгендеры пытаются подменять понятия, прежде всего, в языке. Активисты ЛГБТ обвинили даму во всех грехах и завалили ее хейтом. И самое обидное, что молодые актеры «Гарри Поттера», в том числе и Рэдклифф, ее не поддержали.

Вот как Дэниел объяснил свою позицию в беседе с изданием IndieWire:

«Причина, по которой я чувствовал, что мне очень нужно что-то сказать, заключалась в том, что после того, как я закончил «Поттера», я встретил так много квир- и трансгендерных детей и молодых людей, которые серьезно отождествляли себя с Поттером. И поэтому, увидев их боль в тот день, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе думают в том же ключе (что и Роулинг. — Прим. авт.). Это было действительно важно».

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