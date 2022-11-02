«Простите, а что она спела?»: Миро удивила популярность Пугачевой

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне выбрали лучшую эстрадную исполнительницу.
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По результатам телефонных интервью самой популярной певицей была признана Полина Гагарина, а второе место заняла Алла Пугачева. Лену Миро крайне удивили лидеры рейтинга. Точнее появление в тройке лучших Примадонны.
Блогерша напомнила, что Алла Борисовна давно не выпускает хиты.
«Про Гагарину можно еще согласиться, но второе место у Пугачевой? Простите, а что она спела? Исполнять — исполняла, это нужно признать. Сначала улетела, потом прилетела, после чего улетела. Но все это без новых песен, ставших хитами», — высказалась Миро.
По материалам сайта lena-miro.ru.