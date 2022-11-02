«Простите, а что она спела?»: Миро удивила популярность Пугачевой

Блогерша напомнила, что Алла Борисовна давно не выпускает хиты.

«Про Гагарину можно еще согласиться, но второе место у Пугачевой? Простите, а что она спела? Исполнять — исполняла, это нужно признать. Сначала улетела, потом прилетела, после чего улетела. Но все это без новых песен, ставших хитами», — высказалась Миро.