«Счастливого Хэллоуина!»: княгиня Шарлен поделилась впечатляющим фото своих детей

Княгиня Шарлен поделилась с подписчиками в соцсетях впечатляющими фото своих детей. Семья монакского монарха Альбера отпраздновала Хэллоуин, который прошел по всему миру в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Семилетние близнецы Жак и Габриэлла показались подписчикам их матери в ярких образах, которые покорили фанатов княжеской семьи. Сын Шарлен предстал в образе маленького вампира. На выбеленном с помощью специального грима лице ему нарисовали остроконечные брови и темные тени над глазами. Из уголков рта виднеются подтеки красного цвета, которые изображают кровь. Образ буквально восхитил пользователей соцсетей.

Принцесса Габриэлла предстала перед подписчиками своей матери в образе милой ведьмочки. На фото она красуется в платье, стилизованным под тыкву с атласным зеленым бантом и воротником. На голове у малышки виднеется элегантная шляпка в виде плюшевой тыквы.

«Счастливого Хэллоуина!» — так подписала фотографию княгиня Шарлен.

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