«Не успевает поесть-поспать»: Галустян рассказал об увлечениях своих дочерей

Комик Михаил Галустян рассказал о своих подрастающих отпрысках. Вместе с женой Викторией они воспитывают 12-летнюю Эстеллу и 10-летнюю Элину. По словам звездного отца, старшая пошла по его стопам и поступила на актерские курсы.

«Нам с Викой и ее учителя, и наши друзья постоянно говорили: «У вас очень артистичная девочка, надо прямо с этим что-то делать, помочь раскрыть ей этот талант!» Педагоги актерских курсов Эстеллу постоянно хвалят, и ей самой очень нравится заниматься», — поделился сокровенным артист в интервью для «Vokrug.ru».

Младшая же дочь комика пока не увлекается ничем. Девочке мешают нагрузки в Примаковской гимназии. По словам Галустяна, ей не до кружков с секциями.