Рыжий и длинноволосый: 78-летний Майкл Дуглас шокировал фанатов новым образом

Голливудский актер Майкл Дуглас в последнее время сильно постарел, и теперь вряд ли найдется тот, кто скажет, что он выглядит моложе своих 78 лет.
Несколько дней назад обладатель «Оскара» опубликовал на своей странице в соцсети видео, снятое на одной из крыш Парижа, на фоне Эйфелевой башни.
Подписчики Майкла обратили внимание на его крашеные рыжие волосы, заметно отросшие, и множество морщин. Вероятно, именно так должен выглядеть персонаж Дугласа в фильме, ради съемок которого он приехал во Францию.
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Известно, что в 2023 году на экраны выйдет фантастический фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания», где роли второго плана сыграли Дуглас, Мишель Пфайффер и Билл Мюррей.
В списке его будущих работ также значится историческая драма «Рейган и Горбачев», где зрители увидят актерский дуэт Майкла Дугласа и Кристофа Вальца.
Майкл Дуглас заметно постарел. Фото: соцсети