Рыжий и длинноволосый: 78-летний Майкл Дуглас шокировал фанатов новым образом

Голливудский актер Майкл Дуглас в последнее время сильно постарел, и теперь вряд ли найдется тот, кто скажет, что он выглядит моложе своих 78 лет.

Несколько дней назад обладатель «Оскара» опубликовал на своей странице в соцсети видео, снятое на одной из крыш Парижа, на фоне Эйфелевой башни.

Подписчики Майкла обратили внимание на его крашеные рыжие волосы, заметно отросшие, и множество морщин. Вероятно, именно так должен выглядеть персонаж Дугласа в фильме, ради съемок которого он приехал во Францию.

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