Дочь Маликова после расставания с Капризовым привела домой жениха: одно слово определило все

В итоге нападающий клуба «Миннесота Уайлд» улетел в США, а Стефания осталась в России. Впрочем, долго горевать блондинка не стала и привела домой нового избранника.

«Жених у нее есть, точнее, парень», — рассекретил свою наследницу Дмитрий Маликов, когда журналисты МК.ru спросили у него, не собирается ли дочь замуж.

Артист заверил, что пока о браке и речи нет, но молодой человек семье понравился.

На вопрос, как прошло знакомство, он ответил одним определяющим словом: «Шикарно».