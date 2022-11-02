Дочь Маликова после расставания с Капризовым привела домой жениха: одно слово определило все

Дмитрий Маликов рассекретил личную жизнь своей 22-летней дочки Стефании. Несколько месяцев назад она пережила болезненный разрыв с хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым, с которым встречалась около года.
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В итоге нападающий клуба «Миннесота Уайлд» улетел в США, а Стефания осталась в России. Впрочем, долго горевать блондинка не стала и привела домой нового избранника.
«Жених у нее есть, точнее, парень», — рассекретил свою наследницу Дмитрий Маликов, когда журналисты МК.ru спросили у него, не собирается ли дочь замуж.
Артист заверил, что пока о браке и речи нет, но молодой человек семье понравился.
На вопрос, как прошло знакомство, он ответил одним определяющим словом: «Шикарно».