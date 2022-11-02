«Должна быть осуждена!»: Соседов предложил Пугачеву стереть из памяти и не считать певицей

Сергей Соседов был возмущен результатами опроса, он уверен, что Пугачева давно уже не является певицей. К тому же, наговорила жутких непростительных вещей, из-за которых ее имя вообще следует забыть россиянам.

«Ну какая Пугачева певица? Ну да, популярная певица, которая 100 лет не поет. Это курам на смех, понимаете! (…) После того, что она сказала, а сказала она совершенно ужасные вещи, которые недопустимы вообще ни для кого, она должна быть абсолютно осуждена, как говорится, общественностью, всем сообществом!» — возмутился телеведущий в беседе с журналистами 5-tv.ru.