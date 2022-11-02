Сташевский рассказал о сыне, с которым не общался 10 лет: при встрече плакал

По словам музыканта, он сам виноват и в разрыве отношений, и в том, что не поддерживал с наследником связи. Слишком был увлечен своей славой и не ценил близких. Но спустя много лет он набрал номер телефона сына, и тот спокойно ответил ему. При встрече Влад Сташевский не удержался — расплакался.

Сейчас в отношениях Влада и Даниила — полная гармония, они общаются, поддерживают друг друга. Музыкант очень гордится своими сыновьями и говорит, что у него с наследниками сложились теплые и доверительные отношения.

«Старший — студент, младший — школьник. У него уже коричневый пояс по карате — перегнал меня. Я знаю, что преподаватели периодически их называют Владом. Но это нормально, потом все в шутку переходит. Они привыкли. Я — не самый плохой отец, чтобы меня стесняться», — рассказал Влад порталу Prozvezd.