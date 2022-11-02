«Разработан годами труда»: Волочкова показала вертикальный шпагат на диване

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова удивила армию своих подписчиков очередным идеальным шпагатом. Она исполнила его на диване в своем доме.
«Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Он украшает жизнь и уместен при многих ситуациях. Тем более, что он разработан годами труда»,
— подписала Анастасия под фото.
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Волочкова сделала шпагат на диване. Фото: соцсети
На днях Волочкова восхитила преданных фанатов, опубликовав редкое фото двадцатилетней давности, сделанное на съемках фильма «Черный принц». Артистка на нем молода и свежа.
«Кто бы что не говорил, а Анастасия очень красивая женщина»,
— отметили подписчики.