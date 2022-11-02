«Разработан годами труда»: Волочкова показала вертикальный шпагат на диване

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина считает, что красиво раздвинутые ноги украшают жизнь.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова удивила армию своих подписчиков очередным идеальным шпагатом. Она исполнила его на диване в своем доме.

«Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Он украшает жизнь и уместен при многих ситуациях. Тем более, что он разработан годами труда»,

— подписала Анастасия под фото.

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Волочкова сделала шпагат на диване. Фото: соцсети

На днях Волочкова восхитила преданных фанатов, опубликовав редкое фото двадцатилетней давности, сделанное на съемках фильма «Черный принц». Артистка на нем молода и свежа.

«Кто бы что не говорил, а Анастасия очень красивая женщина»,

— отметили подписчики.

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