Математик и полиглот: Утяшева похвасталась яркими талантами 9-летнего сына от Воли 

Ляйсан Утяшева рассказала, что ее сын Роберт от Павла Воли обладает яркими талантами, которыми она очень гордится. Он с легкостью говорит на английском языке и считает в столбик, складывая огромные числа без помощи калькулятора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«В мое время такое трудно было представить. Не припомню, чтобы кто-то из моих ровесников в девять лет мог спокойно переписываться на английском. Я вижу математический склад ума у Роберта: он считает без калькулятора, в столбик. Хотя мог бы и не мучиться, имея столько технических возможностей», — рассказала Утяшева.
По словам жены Павла Воли, сын также помогает своей младшей сестре Софии с домашним заданием. И выполняет его самостоятельно, без родителей.
Источник: 7days.ru.