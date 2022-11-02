Математик и полиглот: Утяшева похвасталась яркими талантами 9-летнего сына от Воли 

«В мое время такое трудно было представить. Не припомню, чтобы кто-то из моих ровесников в девять лет мог спокойно переписываться на английском. Я вижу математический склад ума у Роберта: он считает без калькулятора, в столбик. Хотя мог бы и не мучиться, имея столько технических возможностей», — рассказала Утяшева.

По словам жены Павла Воли, сын также помогает своей младшей сестре Софии с домашним заданием. И выполняет его самостоятельно, без родителей.

Источник: 7days.ru.