Математик и полиглот: Утяшева похвасталась яркими талантами 9-летнего сына от Воли 

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Спортсменка считает, что ее наследник очень развит для своего возраста.

Ляйсан Утяшева рассказала, что ее сын Роберт от Павла Воли обладает яркими талантами, которыми она очень гордится. Он с легкостью говорит на английском языке и считает в столбик, складывая огромные числа без помощи калькулятора.

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«В мое время такое трудно было представить. Не припомню, чтобы кто-то из моих ровесников в девять лет мог спокойно переписываться на английском. Я вижу математический склад ума у Роберта: он считает без калькулятора, в столбик. Хотя мог бы и не мучиться, имея столько технических возможностей», — рассказала Утяшева.

По словам жены Павла Воли, сын также помогает своей младшей сестре Софии с домашним заданием. И выполняет его самостоятельно, без родителей.

Источник: 7days.ru.

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