«Серкан Болат даже рядом не стоял»: Клава Кока влюбилась в швейцара из турецкого отеля (фото)

Певица Клава Кока, которая сейчас находится в Турции, во вторник огорошила своих подписчиков новостью о том, что влюбилась. Как выяснилось, объектом ее внезапной страсти стал сотрудник отеля.
«Вы даже не представляете, какой красоты у нас работает швейцар в отеле. То есть Серкан Болат вообще не стоял с ним рядом. Видите, я даже покраснела»,
- призналась девушка и отправилась вниз в фойе, чтобы сфотографировать мужчину, о котором идет речь. Он действительно оказался красавчиком, поразительно похожим на знаменитого турецкого актера Керема Бюрсина.
«Остаюсь в Турции, короче»,
- пошутила Клава.
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Серкан Болат — сыгранный Керемом Бюрсином главный герой популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Сериал вышел на экраны в 2020 году и завоевал популярность во многих странах, в том числе и в России.
В нем рассказывается история девушки по имени Эда, которая соглашается изображать подружку талантливого архитектора Болата ради того, чтобы он смог вернуть свою бывшую.
Клава показала подписчикам швейцара, похожего на Серкана Болата из популярного сериала. Фото: соцсети