«Серкан Болат даже рядом не стоял»: Клава Кока влюбилась в швейцара из турецкого отеля (фото)

Певица Клава Кока, которая сейчас находится в Турции, во вторник огорошила своих подписчиков новостью о том, что влюбилась. Как выяснилось, объектом ее внезапной страсти стал сотрудник отеля.

«Вы даже не представляете, какой красоты у нас работает швейцар в отеле. То есть Серкан Болат вообще не стоял с ним рядом. Видите, я даже покраснела»,

- призналась девушка и отправилась вниз в фойе, чтобы сфотографировать мужчину, о котором идет речь. Он действительно оказался красавчиком, поразительно похожим на знаменитого турецкого актера Керема Бюрсина.

«Остаюсь в Турции, короче»,

- пошутила Клава.

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