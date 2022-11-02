Верифицированный Twitter-аккаунт за $8 в месяц: Илон Маск подумывает снести границу между знаменитостями и обычными людьми

Бизнесмен Илон Маск, которому теперь принадлежит Twitter, уже думает над возможными способами сделать эту социальную сеть более интересной и удобной для пользователей. Одна из последних его идей - это ввести платную ежемесячную подписку на верифицированные аккаунты.
В настоящее время такие аккаунты в Twitter, как и в других социальных сетях, доступны лишь известным людям - актерам, музыкантам, писателям, видным общественным деятелям и прочим. По мнению Маска, подписка на верифицированные аккаунты уравняет всех пользователей.
«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «синяя метка» или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц»,
— предложил Маск.
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Реакция народа на его идею оказалась неоднозначной. Знаменитости, ясное дело, этому не обрадовались. Например, писатель Стивен Кинг даже заявил, что уйдет из Twitter, если ему придется платить за свою синюю галочку в аккаунте.