Верифицированный Twitter-аккаунт за $8 в месяц: Илон Маск подумывает снести границу между знаменитостями и обычными людьми

Бизнесмен Илон Маск, которому теперь принадлежит Twitter, уже думает над возможными способами сделать эту социальную сеть более интересной и удобной для пользователей. Одна из последних его идей - это ввести платную ежемесячную подписку на верифицированные аккаунты.

В настоящее время такие аккаунты в Twitter, как и в других социальных сетях, доступны лишь известным людям - актерам, музыкантам, писателям, видным общественным деятелям и прочим. По мнению Маска, подписка на верифицированные аккаунты уравняет всех пользователей.

«Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «синяя метка» или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за восемь долларов в месяц»,

— предложил Маск.

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