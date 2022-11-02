SHAMAN отказывается от выступлений в горячих точках, потому что его не пускает жена

Российский музыкальный продюсер, худрук и барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселев в шоу Маргариты Симоньян «Ч. Т. Д.» высказал свое мнение по поводу молодого певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.
«Быть патриотом, декларировать патриотизм и быть гражданином — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот есть артист по имени Shaman, который выпустил весьма удачный трек и сейчас кичится тем, что он едва ли не главный патриот страны», — сказал Киселев.
Он поведал о том, что в последние месяцы дважды приглашал артиста выступить в недавно присоединившихся к нашей стране регионах, но тот каждый раз отказывался.
«Под любыми предлогами, включая идиотский «не отпустила жена», он с нами не поехал»,— отметил продюсер.
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Симоньян предположила, что Ярославу может быть страшно ехать в зону боевых действий, так как он никогда с этим не сталкивался. В ответ Киселев привел в пример свою жену Елену Север и своих сыновей, выступающих под сценическими именами ЮрКисс и ВладиМир, которым 24 и 22 года и которые не побоялись ездить туда, куда Шамана якобы не пускает супруга.
Эфир программы Маргариты Симоньян «Ч. Т. Д.» от 31 октября с участием Владимира Киселева можно посмотреть на ее Telegram-канале.