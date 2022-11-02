Певец SHAMAN отказывается от выступлений в горячих точках, потому что его не пускает жена

Российский музыкальный продюсер, худрук и барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселёв в шоу Маргариты Симоньян «Ч. Т. Д.» высказал свое мнение по поводу молодого певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.

«Быть патриотом, декларировать патриотизм и быть гражданином - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот есть артист по имени SHAMAN, который выпустил весьма удачный трек и сейчас кичится тем, что он едва ли не главный патриот страны»,

— сказал Киселёв.

Он поведал о том, что в последние месяцы дважды приглашал «Шамана» выступить в недавно присоединившихся к нашей стране регионах, но певец каждый раз отказывался.

«Под любыми предлогами, включая идиотский «не отпустила жена», он с нами не поехал»,

— отметил продюсер.

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