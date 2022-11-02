Ксения Бородина ответила на вопрос о своем отношении к мужским изменам

Телеведущая Ксения Бородина, отвечая на вопросы своих подписчиков в одной из социальных сетей, рассказала о том, чего никогда не сможет простить своему мужчине.

Ксения глубоко убеждена, что нельзя прощать измену.

«Человек, который вас любит, не будет спать с другим! Вы можете пройти множество испытаний в жизни, но это оставит след на сердце навсегда, что бы вы ни говорили! И как бы ни делали вид, что этого не было»,

- написала Бородина.

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