Ксения Бородина ответила на вопрос о своем отношении к мужским изменам

Телеведущая Ксения Бородина, отвечая на вопросы своих подписчиков в одной из социальных сетей, рассказала о том, чего никогда не сможет простить своему мужчине.
Ксения глубоко убеждена, что нельзя прощать измену.
«Человек, который вас любит, не будет спать с другим! Вы можете пройти множество испытаний в жизни, но это оставит след на сердце навсегда, что бы вы ни говорили! И как бы ни делали вид, что этого не было»,
- написала Бородина.
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По словам звезды «Дома-2», она никогда не прощала измен.
«Одно дело не верить слухам или поверить им, но сомневаться. Другое дело - увидеть это своими глазами. Если я точно знаю, что была измена, я уйду навсегда!»,
- заявила Ксения.