Кофе, мясо, молочка: россиян предупредили о росте цен на продукты в 2023 году

В России в этом году многие полки опустели. Зарубежные компании продолжают покидать отечественный рынок. Многие эксперты уже сообщили, что к Новому году цены на рыбу, помидоры и огурцы вырастут. Стоимость ЖКХ тоже повышается каждый год. А вот зарплаты у некоторых граждан остаются на одном и том же уровне годами.
Аналитики исследовательской компании NTech предупредили россиян, что в 2023 году станет с ценами. Повысятся цены на мясо, но они будут на уровне инфляции. Повышение составит приблизительно 4–5%, На крупы тоже могут вырасти цены, но незначительно, так как был хороший урожай.
В компании отметили, что Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции «в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности». Это тоже может спровоцировать подорожание.
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«Чтобы минимизировать потери, гипермаркеты могут поднять цены на молочную продукцию, где товары отличаются широтой ассортиментных групп. Кроме того, причинами роста может стать снижение объема выпуска и сокращение молочных хозяйств», — считают эксперты.
Ряд факторов, включая усложнение логистики и уход ряда поставщиков, могут спровоцировать подорожание кофе. В этом году цены на кофе в торговых сетях выросли приблизительно на 38%. Разные напитки, включая вина, тоже подорожают, уверены аналитики, пишут «Известия».