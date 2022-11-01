Кофе, мясо, молочка: россиян предупредили о росте цен на продукты в 2023 году

Аналитики исследовательской компании NTech предупредили россиян, что в 2023 году станет с ценами. Повысятся цены на мясо, но они будут на уровне инфляции. Повышение составит приблизительно 4–5%, На крупы тоже могут вырасти цены, но незначительно, так как был хороший урожай.

В компании отметили, что Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции «в случае незаконного введения в оборот или истечения сроков годности». Это тоже может спровоцировать подорожание.

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