«Ну, все обалдели»: Волочкова в тугом боди закинула ногу в шпагате, не скрыв своего «хозяйства»

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она была балериной Большого театра, а теперь создает свои постановки. Ее имя часто оказывается на первых полосах газет, так как она то и дело оказывается в центре скандалов. Не так давно соседям не понравилось, что звезда порой без одежды разгуливает по своему участку.
Зачастую в гостях у Волочковой бывает Никита Джигурда. Он с радостью с ней веселится. Их встречи проходят очень ярко. Балерина парится в бане и охлаждается в купели. Ее наряды всегда привлекают внимание. Однако главной ее способностью стал шпагат, который внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног звезды составила 225 сантиметров.
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На этот раз Анастасия решила выложить кадры, на которых распахнула ноги в шпагате. На первом фото она была в пудровом боди. Вертикальный шпагат в воздухе заставил ее прогнуться, засветив межножное пространство. Поклонники посчитали, что она показала слишком много на этом снимке.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
На втором фото Волочкова предпочла показать шпагат, уже позируя в студии передачи в белом комбинезоне с шортами и на каблуках. Она сразила ровными ножками и мускулистыми бедрами. Балерина похвасталась роскошным размахом. Она также делала шпагат на коне, яхте, перилах балкона.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным.. Он украшает жизнь и уместен при многих ситуациях. Тем более, что он разработан годами труда», 3 написала звезда.
Поклонники были впечатлены. Хотя многие посчитали, что она слишком откровенна на снимках. «Почему другие балерины и гимнастки не делают шпагаты кругом?», «Ну на сцене уместно, а не вот так», «Ну, все обалдели», «Боди на первом фото уползло», «Ну все засветила», — стали писать подписчики.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды