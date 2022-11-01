«Ну, все обалдели»: Волочкова в тугом боди закинула ногу в шпагате, не скрыв своего «хозяйства»

Зачастую в гостях у Волочковой бывает Никита Джигурда. Он с радостью с ней веселится. Их встречи проходят очень ярко. Балерина парится в бане и охлаждается в купели. Ее наряды всегда привлекают внимание. Однако главной ее способностью стал шпагат, который внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног звезды составила 225 сантиметров.

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