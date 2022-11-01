Сыновьям-близнецам Ефременковой из «Дома-2» отказываются выдавать свидетельства о рождении из-за имен

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вне себя из-за того, что вот уже неделю они с Мондезиром не могут получить свидетельства о рождении сыновей-близнецов.
По словам Юлии Ефременковой, со сложностями они столкнулись из-за необычных имен, которые дали своим детям, и отсутствия у них отчеств.
Таковы традиции Конго, откуда родом Мондезир.
Юлия Ефременкова призналась, что очень удручена тем, что в МФЦ не хотят прислушиваться к молодым родителям, их мнению и интересам.
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«Мондезир поехал в МФЦ решать вопрос на другом уровне, ведь имена выбирают родители. Что касается отчества, для нас привычно, когда у человека оно есть. Так как Мондезир был рожден в Конго и там у них свои законы, его восприятие немного иное. Мне вообще без разницы, есть отчество у детей или нет его. Мне хочется поскорее закрыть вопрос», — поделилась в микроблоге Юлия Ефременкова.