Сыновьям-близнецам Ефременковой из «Дома-2» отказываются выдавать свидетельства о рождении из-за имен

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вне себя из-за того, что вот уже неделю они с Мондезиром не могут получить свидетельства о рождении сыновей-близнецов.

По словам Юлии Ефременковой, со сложностями они столкнулись из-за необычных имен, которые дали своим детям, и отсутствия у них отчеств.

Таковы традиции Конго, откуда родом Мондезир.

Юлия Ефременкова призналась, что очень удручена тем, что в МФЦ не хотят прислушиваться к молодым родителям, их мнению и интересам.

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