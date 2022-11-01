Такие зайки: Максим Галкин* и Алла Пугачева не смогли скрыть страсть на публике

Максим Галкин* объявил в соцсети о новых гастролях, запланированных на будущий год. Пародист рассказал, что выступит в городах Германии и Австрии в феврале и апреле 2023 года.

Анонсировал Максим Галкин* гастроли с помощью видеообращения, которое записала его жена Алла Пугачева. Аллу Борисовну видно на тени и немного слышно.

Кроме этого, Максим Галкин* ведет себя так, что для всех слишком очевидно — перед ним дама сердца.

Он улыбался Алле Пугачевой, в какие-то моменты закатывал глаза вверх. Словом, звездная пара вовсю публично демонстрировала наличие между ними страсти.

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