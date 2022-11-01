Такие зайки: Максим Галкин* и Алла Пугачева не смогли скрыть страсть на публике

Максим Галкин* объявил в соцсети о новых гастролях, запланированных на будущий год. Пародист рассказал, что выступит в городах Германии и Австрии в феврале и апреле 2023 года.
Анонсировал Максим Галкин* гастроли с помощью видеообращения, которое записала его жена Алла Пугачева. Аллу Борисовну видно на тени и немного слышно.
Кроме этого, Максим Галкин* ведет себя так, что для всех слишком очевидно — перед ним дама сердца.
Он улыбался Алле Пугачевой, в какие-то моменты закатывал глаза вверх. Словом, звездная пара вовсю публично демонстрировала наличие между ними страсти.
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Поклонники, конечно же, тут же обратили внимание на это обстоятельство.
«Такие зайки, так мило, видно, что вы, Максим, явно улыбаетесь не нам, а своей жене», — написала Галкину* одна из фанаток.
Тот ответил подписчице смайликом, давая понять, что она абсолютно права в своих догадках.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.