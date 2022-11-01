«Без белья, вот шалунья»»: Клава Кока в кожаной мини-юбке и сапожках дерзко оголила бедра на улице

А теперь Кока выложила новое видео. Она покрасовалась на крыше в кожаной мини-юбке и куртке. Лук дополнили сапоги на каблуке. Певица задирала ноги, расстегивала молнию, оголяя прелести своей фигуры. От лифчика она отказалась, засветив ложбинку. Блондинка также дерзко оголила бедра.

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