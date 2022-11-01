«Без белья, вот шалунья»»: Клава Кока в кожаной мини-юбке и сапожках дерзко оголила бедра на улице

Клава Кока уже несколько лет строит успешную карьеру. Она снимается для телевизионных шоу и активно дает концерты. Блондинка выпустила несколько хитов и успела спеть дуэтом с Александром Реввой. Поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и тем, как выглядит артистка. Она не боится быть провокационной.
Для выступлений Клава облачается как в короткие платья, так и чулки с юбками или шортами. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры. А на днях артистка уехала отдыхать в Турцию. Она покрасовалась в мини-бикини на камеру.
А теперь Кока выложила новое видео. Она покрасовалась на крыше в кожаной мини-юбке и куртке. Лук дополнили сапоги на каблуке. Певица задирала ноги, расстегивала молнию, оголяя прелести своей фигуры. От лифчика она отказалась, засветив ложбинку. Блондинка также дерзко оголила бедра.
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На этот раз поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие пришли в восторг от ее образа. Другие оценили ее формы. «Какая же ты красивая», «На стиле», «Без белья, вот шалунья», «Хороша», «Ноги тут такие длинные», «Мини очень идет, но ноги не задирай», «Девушка с перчинкой», — стали писать пользователи Сети.