У сына Гарри отобрал? Облачившийся в белый худи на молнии Галкин* удивил помолодевшим видом

Известный пародист Максим Галкин* уже несколько месяцев живет в эмиграции. Сейчас вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой он находится в Израиле.

Максим Галкин* периодически оставляет жену и детей, отправляясь на заработки в другие страны. В микроблоге Максим Галкин* анонсировал новый гастрольный тур по городам Германии и Австрии, который пройдет в феврале и апреле будущего года.

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