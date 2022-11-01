У сына Гарри отобрал? Облачившийся в белый худи на молнии Галкин* удивил помолодевшим видом

Известный пародист Максим Галкин* уже несколько месяцев живет в эмиграции. Сейчас вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой он находится в Израиле.
Максим Галкин* периодически оставляет жену и детей, отправляясь на заработки в другие страны. В микроблоге Максим Галкин* анонсировал новый гастрольный тур по городам Германии и Австрии, который пройдет в феврале и апреле будущего года.
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Анонс, как и ранее, Максим Галкин* сделал в форме видеообращения. Записывала мужа на камеру Алла Пугачева — в кадре видна ее тень.
Максим Галкин*, облаченный в белый худи на молнии, надев на голову капюшон, прохаживается по улице.
«Дорогие мои подписчики, рад объявить свой немецкий тур. В Германии и Австрии я буду в два этапа — в феврале и апреле», — сказал Максим Галкин*.
Максим Галкин* объявил, что намерен покинуть жену в день ее рождения. Пятнадцатого апреля он будет не рядом с Аллой Пугачевой, а в Германии.
Подписчики удивились подростковому наряду Максима Галкина*, предположив, что он мог позаимствовать его у сына Гарри.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* в худи. Фото: скрин соцсети