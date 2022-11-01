Модницы могут остаться без мехов: в России начались проблемы с шубами

Речь идет о шубах, которые производят в России, поэтому проблем с ними не ожидается. Классическая норковая шуба обойдется примерно в 150-170 тысяч рублей. На них можно увидеть бирки итальянских марок, но производятся они в России. Премиальные варианты — дорогие и длинные норковые шубы отличного качества — стоят сегодня от 300-350 тысяч и дороже.

Президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов отмечает, что пока есть солидные склады, но в будущем с шубами могут возникнуть проблемы. По его словам, многие шубы поставляли из Китая, но с этим рынком многие перестали работать. С Евросоюзом ситуация стала еще хуже из-за санкций.

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В этом году было запрещено ввозить в Россию предметы роскоши дороже 300 евро. Мех подпадает под эти ограничения. Из-за этого на грани банкротства оказались меховые производства Греции и Италии, потому что они отдавали более 80% своих товаров на российский рынок. А недавно и пушнину в Россию запретили привозить.

Пока продавцы будут распродавать остатки. При этом покупателей стало меньше, так как многие уехали, а другие просто не могут финансово себе позволить дорогую шубу. Самим привезти шубу из Европы теперь тоже непросто, так как таможня может запретить увезти обновку в Россию. Дорогую обновку могут изъять, поэтому лучше срезать ценник и надеть ее на себя.