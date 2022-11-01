Работают вместе: Галкин* поделился новым видео, на котором засветилась Пугачева

Известный пародист Максим Галкин* вышел на связь с подписчиками микроблога из Израиля.
Он поделился новым видео. В кадре Максим Галкин* запечатлен прогуливающимся на фоне пальм по вечерней улице.
Облаченный в легкую куртку с капюшоном и шорты, Максим Галкин* анонсировал новые выступления в Европе.
«Дорогие мои подписчики, рад объявить свой немецкий тур. В Германии и Австрии я буду в два этапа — в феврале и апреле», — объявил Максим Галкин*.
Пока он наговаривал текст, озвучивая даты концертов, камера телефона то приближала, то отдаляла его. В какой-то момент стала видна женская тень. Очевидно, что записывала мужа на видео сама Алла Пугачева.
За кадром слышен и ее голос. Таким образом, Примадонна помогает Максиму Галкину* зарабатывать деньги на содержание семьи.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.