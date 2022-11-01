Работают вместе: Галкин* поделился новым видео, на котором засветилась Пугачева

Пока он наговаривал текст, озвучивая даты концертов, камера телефона то приближала, то отдаляла его. В какой-то момент стала видна женская тень. Очевидно, что записывала мужа на видео сама Алла Пугачева.

За кадром слышен и ее голос. Таким образом, Примадонна помогает Максиму Галкину* зарабатывать деньги на содержание семьи.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».