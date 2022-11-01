Похоронили, но ошиблись: как Игорь Крутой заполучил «Песню года»

«Песня года» впервые появилась на экранах в 1971 году. Ее создателями стали редактор музыкальных программ Центрального телевидения Нина Григорьянц, режиссеры Виктор Черкасов и Виктор Мееровский, а также дирижер Эстрадно-симфонического оркестра ЦТ Юрий Силантьев.
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В 1992 году телефестиваль чуть было не прекратил свое существование. Его решили заменить хит-парадом «Останкино». Несмотря на то что продюсеры вложили в проект большие деньги, он провалился.
«При всем при том, что были современные съемки, были очень хорошие ведущие. Но так и не смогла передача хит-парад "Останкино" заменить "Песню года"», — процитировала Крутого «Экспресс газета».
Продюсерский центр Игоря Яковлевича «АСТ» вышел на руководство Гостелерадио. Композитор попросил дать ему возможность восстановить телефестиваль, выделив эфирное время.
Крутой взял на себя все финансовые траты и сумел вдохнуть в «Песню года» новую жизнь.