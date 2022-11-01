Ксения Бородина в белоснежном платье невесты сделала заявление

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2», где участники строят любовь. Сама телеведущая еще в прошлом году могла похвастаться полноценной семьей, но потом развелась с Курбаном Омаровым. Для нее этот развод стал уже вторым. Однако в 39 лет она много внимания уделяет внешности и уверена, что еще будет счастлива.
На этот раз Бородина решила пообщаться с поклонниками. Она рассказала, что скоро стартует новое шоу, в котором ведущая предстанет с Екатериной Скулкиной, Яной Кошкиной и другими яркими персонами. Также Ксения сделала заявление, которым заинтриговала фанатов.
На этот раз фанатка восхитилась тем, как выглядит Бородина, и пожелала быть счастливой. Ведущая выложила фото, на котором предстала в платье невесты. Она позировала в пышном наряде с букетом цветов. Брюнетка сделала неоднозначную подпись.
«Спасибо! Буду», — заявила она.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники решили, что Ксения намекает, что в ее жизни появился мужчина и что свадьба не за горами. Они привыкли к тому, что после развода телеведущая подробности своих романов оставляет в тайне. При этом она часто хвастается роскошными букетами цветов и подарками.