Ксения Бородина в белоснежном платье невесты сделала заявление

На этот раз фанатка восхитилась тем, как выглядит Бородина, и пожелала быть счастливой. Ведущая выложила фото, на котором предстала в платье невесты. Она позировала в пышном наряде с букетом цветов. Брюнетка сделала неоднозначную подпись.

«Спасибо! Буду», — заявила она.

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