Ксения Бородина в белоснежном платье невесты сделала заявление

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Телеведущая в беседе с поклонниками сделала признание, которое заинтриговало публику.

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2», где участники строят любовь. Сама телеведущая еще в прошлом году могла похвастаться полноценной семьей, но потом развелась с Курбаном Омаровым. Для нее этот развод стал уже вторым. Однако в 39 лет она много внимания уделяет внешности и уверена, что еще будет счастлива. 

На этот раз Бородина решила пообщаться с поклонниками. Она рассказала, что скоро стартует новое шоу, в котором ведущая предстанет с Екатериной Скулкиной, Яной Кошкиной и другими яркими персонами. Также Ксения сделала заявление, которым заинтриговала фанатов. 

На этот раз фанатка восхитилась тем, как выглядит Бородина, и пожелала быть счастливой. Ведущая выложила фото, на котором предстала в платье невесты. Она позировала в пышном наряде с букетом цветов. Брюнетка сделала неоднозначную подпись. 

«Спасибо! Буду», — заявила она.

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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Поклонники решили, что Ксения намекает, что в ее жизни появился мужчина и что свадьба не за горами. Они привыкли к тому, что после развода телеведущая подробности своих романов оставляет в тайне. При этом она часто хвастается роскошными букетами цветов и подарками. 

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