Катя Токарева из «Дома-2» случайно выдала имя сына-богатыря

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева наслаждается материнством. Минувшим летом она впервые стала мамой, подарив наследника своему мужу Юрию Слободяну.
Лицо сына Катя Токарева не стала прятать от поклонников. Она показала малыша почти сразу после его появления на свет.
А вот рассекречивать имя не спешила. Только спустя несколько месяцев Катя Токарева как бы невзначай, проговорившись, рассказала, как они со Слободяном назвали наследника.
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В микроблоге Катя Токарева поделилась видео, на котором засняла сына на электрокачелях, сообщив, что младенцу этот гаджет не зашел.
«Еще одна ненужная вещь в доме, но думаю, ему надо было купить шезлонг-качалку, но уже такой нет под наши килограммы», -— рассказала Катя Токарева.
На видео она указала возраст сына на тот момент и его имя — Марк.
«Здесь Марку два месяца и две недели», — сообщила Катя Токарева.
Напомним, сын Кати Токаревой родился настоящим богатырем, его вес составлял без малого пять килограммов.