Катя Токарева из «Дома-2» случайно выдала имя сына-богатыря

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева наслаждается материнством. Минувшим летом она впервые стала мамой, подарив наследника своему мужу Юрию Слободяну.

Лицо сына Катя Токарева не стала прятать от поклонников. Она показала малыша почти сразу после его появления на свет.

А вот рассекречивать имя не спешила. Только спустя несколько месяцев Катя Токарева как бы невзначай, проговорившись, рассказала, как они со Слободяном назвали наследника.

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