Статуэточка: Дарья Пынзарь из «Дома-2» щегольнула в летнем платье-зебре в первый день ноября

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь с мужем Сергеем и сыновьями уже несколько лет живет на две страны — Турцию и Россию.

Эти дни она проводит в Аланье. А потому в первый день последнего месяца осени Дарья Пынзарь не кутается в теплые одежды, а щеголяет в летнем платье.

Доказательства на зависть всем Дарья Пынзарь предъявила в телеграм-канале.

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