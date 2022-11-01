Статуэточка: Дарья Пынзарь из «Дома-2» щегольнула в летнем платье-зебре в первый день ноября

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь с мужем Сергеем и сыновьями уже несколько лет живет на две страны — Турцию и Россию.
Эти дни она проводит в Аланье. А потому в первый день последнего месяца осени Дарья Пынзарь не кутается в теплые одежды, а щеголяет в летнем платье.
Доказательства на зависть всем Дарья Пынзарь предъявила в телеграм-канале.
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Дарья Пынзарь поделилась снимком, на котором запечатлена в живописном месте. Дарья Пынзарь облачена в легкое летнее платье-зебру с анималистическим принтом под цвет этого животного. В наряде она выглядит как статуэточка.
Дарья Пынзарь в летнем платье-зебре. Фото: соцсети
«Вот и наступил последний месяц осени. А по фото не скажешь», — похвасталась Дарья Пынзарь.