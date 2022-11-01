«Я очень расстроена»: Юлия Ефременкова сообщила о разладе с отцом сыновей-близнецов Мондезиром

Отношения Юлии Ефременковой и Мондезира никогда не были идеальными. Пара довольно часто скандалила и даже расставалась.

Чуть больше месяца назад Ефременкова и Мондезир стали родителями сыновей-близнецов. Сейчас они заняты заботами о беспокойных малышах. Вероятно, усталость стала причиной новых конфликтов между Юлией Ефременковой и Мондезиром.

Молодая мама дала понять, что они не могут сдержаться даже на публике.

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