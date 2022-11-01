«Я очень расстроена»: Юлия Ефременкова сообщила о разладе с отцом сыновей-близнецов Мондезиром

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

У пары экс-участников «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезира начались сложности в отношениях.

Отношения Юлии Ефременковой и Мондезира никогда не были идеальными. Пара довольно часто скандалила и даже расставалась.

Чуть больше месяца назад Ефременкова и Мондезир стали родителями сыновей-близнецов. Сейчас они заняты заботами о беспокойных малышах. Вероятно, усталость стала причиной новых конфликтов между Юлией Ефременковой и Мондезиром.

Молодая мама дала понять, что они не могут сдержаться даже на публике.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В микроблоге Юлия Ефременкова рассказала, что они с Мондезиром поссорились прямо в МФЦ, куда приехали оформить документы на близнецов.

«Честно, я очень расстроена эти дни. Уже неделю мы не можем оформить документы на детей. В крайний раз, когда мы туда приехали, мы поругались там с Мондезиром и уехали опять ни с чем», — написала Юлия Ефременкова.

Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  