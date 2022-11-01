Просто фитоняшка: Настасья Самбурская в черном белье обнажила все свои прелести на камеру

На этот раз Самбурская решила похвастаться тем, в какой физически форме находится. Она покрасовалась в черном белье у зеркала. Актриса обнажила свои мощные бедра и точеный пресс. Она проработала каждую мышцу, показав кошачий рельеф. Настасья пошутила, что позирует с сестрой, намекая на свое отражение.

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