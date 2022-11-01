Просто фитоняшка: Настасья Самбурская в черном белье обнажила все свои прелести на камеру

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Актриса решила похвастаться результатом тренировки. Она лишила поклонников дара речи.

Настасья Самбурская является известной актрисой. Она уже давно строит карьеру и успела сняться в ярких картинах. Многие любят ее за роль в сериале «Универ». Другие следили за ее вокальной карьерой. Однако она поругалась с продюсером Виктором Дробышем. 

Теперь Настасья посещает кастинги. Она с радостью работает над собой. Актриса уже несколько месяцев занимается спортом и не перестает хвастаться результатами. Она снялась в пикантной фотосессии, а на днях артистка приструнила хейтера, выложив видео, где показала свои бедра во всей красе. 

На этот раз Самбурская решила похвастаться тем, в какой физически форме находится. Она покрасовалась в черном белье у зеркала. Актриса обнажила свои мощные бедра и точеный пресс. Она проработала каждую мышцу, показав кошачий рельеф. Настасья пошутила, что позирует с сестрой, намекая на свое отражение.

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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Поклонники лишились дара речи. Многие восхищены тем, как выглядит артистка. Ей стали писать комплименты женщины и мужчины.

«Какая красивая!», «Это бесподобно», «Я просто поражен», «Сколько труда в каждом сантиметре тела», «Очень красивая», «Прям статуэтка», — стали писать пользователи Сети.

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