«Чего делить пенсионерке со студенткой?»: Ларисе Долиной вновь «прилетело» за наезды на Валю Карнавал

Популярная тиктокерша и певица Валя Карнавал на днях высказалась о хейте со стороны представителей старшего поколения звезд.
В частности, дива имела в виду певицу и педагога Ларису Долину, которая отчаянно борется с непрофессионализмом на сцене.
Валя Карнавал заявила, что обиды за хейт не держит, а от олдов ждет помощи и доброго совета.
Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» заявила, что позицию Вали разделяет и считает, что представители старшего поколения могут недолюбливать Валю Карнавал за молодость.
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Валя Карнавал. Фото: Global Look Press
«Чего делить пенсионерке со студенткой? Ты ей помоги, а не хочешь помогать, так просто пройди мимо. Но, видимо, пройти мимо никак не получается. Зависть это или что-то еще?» — высказалась Лена Миро.
Лена Миро также дала понять, что ей импонирует мысль Вали Карнавал о том, что когда та станет зрелым человеком, молодежь она хейтить не станет.
«Отличный вывод сделала Карнаваля. На себе прочувствовала, как нужно и как не нужно себя вести. В 20 лет — это важный урок», — заключила Лена Миро.