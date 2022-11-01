«Чего делить пенсионерке со студенткой?»: Ларисе Долиной вновь «прилетело» за наезды на Валю Карнавал

Популярная тиктокерша и певица Валя Карнавал на днях высказалась о хейте со стороны представителей старшего поколения звезд.

В частности, дива имела в виду певицу и педагога Ларису Долину, которая отчаянно борется с непрофессионализмом на сцене.

Валя Карнавал заявила, что обиды за хейт не держит, а от олдов ждет помощи и доброго совета.

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» заявила, что позицию Вали разделяет и считает, что представители старшего поколения могут недолюбливать Валю Карнавал за молодость.

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