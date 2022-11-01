Киркоров уехал из России после скандала с журналисткой

Филипп Киркоров уехал из России на гастроли в Узбекистан. Король поп-сцены опубликовал фото из аэропорта.

«Восток — дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — подписал свою публикацию Киркоров.

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Напомним, на Киркорова обрушилась новая волна хейта за то, что он не сдержался во время интервью. Журналистка спросила артиста, какие сувениры он обычно привозит из разных стран. Он ответил, что меню.

«Прям тырите?» — безграмотно спросила репортер.

Здесь Киркоров не удержался и послал девушку.