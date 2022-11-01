Какие опасные секреты принц Гарри может раскрыть в своей книге

Уехавший в США принц Гарри в январе планирует выпустить автобиографическую книгу о своей жизни в королевском семействе. Наследник престола пообещал, что раскроет кое-какие секреты о своих родственниках.
Эксперты уверены, что, в первую очередь, Гарри затронет вопрос о расизме. Королевич считает, что его жену Меган Маркл невзлюбили при дворе из-за цвета ее кожи.
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Также летом Гарри и Меган приезжали в Лондон на Платиновый юбилей правления ныне покойной Елизаветы II. Правда, супруги посетили только лишь пару мероприятий и спешно вернулись в США.
По мнению аналитиков, принц расскажет подробности ссоры со своим отцом — королем Карлом III, что снова ударит по монархии.