Фигура – шик: старшая дочка Веры Брежневой в платье с перьями и шляпке ведьмы предстала на Хэллоуин

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она построила успешную сольную карьеру после того, как покинула группу «ВИА Гра». Уже давно певица счастлива в браке с Константином Меладзе. У них нет общих детей. Однако артистка очень близка с дочками от прошлых отношений.
Недавно Брежнева поделилась новым фото с младшей дочкой Сарой Киперман. У девочки начались каникулы, поэтому она проводит время с мамой. Певица хвасталась ее успехами. А вот старшая наследница артистки Соня Войченко уже давно живет в США.
21-летняя дочка звезды отметила Хэллоуин. В соцсети она поделилась редким фото. Соня предстала в черном силуэтном платье с перьями. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Она надела шляпку ведьмы и дополнила образ перчатками. Дочка Брежневой восхитила поклонников. Многие отметили, что она повзрослела.
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Некоторые посчитали, что Соня стала копией мамы.
«Ну что за красотка», «Роскошная блондинка», «Как не залюбоваться это девушкой», «Ну просто Вера», «Классная такая», — стали писать пользователи Сети.
Дочка Веры Брежневой. Фото: соцсети звезды