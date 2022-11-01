Фигура – шик: старшая дочка Веры Брежневой в платье с перьями и шляпке ведьмы предстала на Хэллоуин

21-летняя дочка звезды отметила Хэллоуин. В соцсети она поделилась редким фото. Соня предстала в черном силуэтном платье с перьями. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Она надела шляпку ведьмы и дополнила образ перчатками. Дочка Брежневой восхитила поклонников. Многие отметили, что она повзрослела.

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Некоторые посчитали, что Соня стала копией мамы.