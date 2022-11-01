Почему королевским особам запретили снимать пальто на публике

Знали ли вы, что британским королевичам нельзя снимать пальто на публике? Такая причудливая традиция в доме Виндзоров существует уже очень давно.

Чаще всего королевские особы прибывают на встречи в деловых костюмах без пальто или плащей, даже если речь идет о поздней осени или зиме. А если мероприятие запланировано на улице, то верхняя одежда, соответственно, не снимается.

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Британский этикет называет «дурным тоном», если королевичи снимут с себя пальто. Поэтому делают они это за закрытыми дверями.