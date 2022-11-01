«Рассказывает, что ей стыдно быть россиянкой»: Чулпан Хаматову назвали флюгером

«Несмотря на то, что я его позицию не разделяю, отмечу, что она, по крайней мере, логичная. Уехал, обосрал страну и отказался от гражданства. Честно поступил, а не как многие флюгеры, типа Хаматовой и Смольянинова, которые уехали, дают многочисленные интервью, в которых рассказывают, что им не только россиянами быть стыдно, но и русскими, но при этом очень боятся остаться без гражданства», - высказалась Мария Погребняк.