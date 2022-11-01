«Рассказывает, что ей стыдно быть россиянкой»: Чулпан Хаматову назвали флюгером

Имя актрисы Чулпан Хаматовой вновь всплыло на фоне скандала с предпринимателем Олегом Тиньковым.
Накануне он публично высказался о том, что намерен отказаться от российского гражданства.
Модель, продюсер и общественный деятель Мария Погребняк в телеграм-канале заявила, что ей не близка позиция Олега Тинькова. Но она, как минимум, честная.
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Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
В пример Мария Погребняк привела других знаменитостей, которые, по ее мнению, ведут себя нечистоплотно, поворачиваясь, как флюгеры, в зависимости от ситуации в мире. От Погребняк, в частности, досталось Чулпан Хаматовой и Артуру Смольянинову.
«Несмотря на то, что я его позицию не разделяю, отмечу, что она, по крайней мере, логичная. Уехал, обосрал страну и отказался от гражданства. Честно поступил, а не как многие флюгеры, типа Хаматовой и Смольянинова, которые уехали, дают многочисленные интервью, в которых рассказывают, что им не только россиянами быть стыдно, но и русскими, но при этом очень боятся остаться без гражданства», - высказалась Мария Погребняк.