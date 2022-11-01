Мустафа все равно бы казнил своих братьев

Дети султана Сулеймана из «Великолепного века» росли в дружбе и согласии. Однако когда они стали подрастать - все изменилось.

Любимая женщина падишаха Хюррем делала все для того, чтобы ее дети заняли трон. Хасеки мешал сын ее соперницы Махидевран, который считался первым наследником престола.

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Хюррем пыталась всеми силами отодвинуть Мустафу на второй план. Она боялась, что, придя к власти, молодой человек убьет ее детей. Историки считают, что так бы и произошло в реальной истории, если бы Сулейман сам не казнил Мустафу.

По мнению экспертов, Хюррем бы ждала ссылка в Старый дворец, которая привела бы к ее скоропостижной гибели. А ее сыновей и дочь, скорее всего, казнили бы.