«Жуткий акцент»: Орбакайте раскритиковали за плохой русский язык дочери

Кристина Орбакайте не так часто публикует в соцсети фото с дочкой Клавдией Земцовой. Недавно певица показала редкое видео с десятилетней наследницей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ролик был снят на дне рождения девочки. В нем была слышна ее речь.

Многие поклонники артистки восхитились кадрами, однако нашлось немало и таких, которые нашли к чему придраться. Они заявили, что Клавдия плохо говорит на русском языке.