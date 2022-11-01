Лицо осунулось, глаза ввалились: как бросивший МХТ имени Чехова Анатолий Белый выглядит в Израиле

Актер МХТ имени Чехова и звезда сериалов Анатолий Белый летом этого года уволился из театра, где прослужил много лет, и уехал в Израиль.

Артист никогда особо не тяготел к общению с поклонниками в соцсетях и редко публиковал свои фото. В этом смысле Анатолий Белый остается верен себе и живя в эмиграции.

Но зато у него есть коллеги, которые всегда рады выложить чужие снимки на своих страницах в соцсетях.

Новым фото Анатолия Белого из Израиля поделился музыкант Андрей Макаревич*, который посетил недавно его спектакль и постановку с участием Лии Ахеджаковой.

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