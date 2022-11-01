Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Юра выглядел плохо»

Андрей Данилко или просто Верка Сердючка рассказал признанной в России иноагенту Екатерине Гордеевой* о последней встрече с Юрием Шатуновым. По словам украинского артиста, солист «Ласкового мая» выглядел плохо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Последний раз мы встретились в московском клубе — он забежал в гримерку, и мы оба плохо выглядели. Если я загримировался под Сердючку, надел очки, то он… Мы поговорили», - заявил он.

Юра Шатунов, напомним, умер этим летом от сердечной недостаточности. Его настолько любили поклонники, что прощание в Москве растянули на три дня.