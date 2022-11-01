Разин объявил о создании нового «Ласкового мая»

Андрей Разин после смерти Юры Шатунова решил создать новую группу «Ласковый май». Продюсер заявил, что делает это в память об ушедшем певце.

«Группа «Ласковый май» будет создана заново из молодых ребят. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать», - заявил он в соцсетях.

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Разин также подчеркнул, что имеет права на патенты «Юра Шатунов», «Андрей Разин» и «Ласковый май». Сейчас этими вопросами занимаются юристы.