«Как можно быть неблагодарным своей стране»: Басков назвал слабаками покинувших Россию звезд

Известный певец Николай Басков публично заявил, что не понимает и не поддерживает коллег по шоу-бизнесу, которые покинули Россию на фоне событий в мире.

По мнению Николая Баскова, звезды, решившие бежать за границу, проявили слабость. Самому Николаю Баскову такое не свойственно.

Вокалист сделал акцент на том, что у него никогда не было желания жить в другой стране, и по этой причине нет ни недвижимости, ни счетов за рубежом.

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