«Как можно быть неблагодарным своей стране»: Басков назвал слабаками покинувших Россию звезд

Известный певец Николай Басков публично заявил, что не понимает и не поддерживает коллег по шоу-бизнесу, которые покинули Россию на фоне событий в мире.
По мнению Николая Баскова, звезды, решившие бежать за границу, проявили слабость. Самому Николаю Баскову такое не свойственно.
Вокалист сделал акцент на том, что у него никогда не было желания жить в другой стране, и по этой причине нет ни недвижимости, ни счетов за рубежом.
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«У меня никогда не было другого гражданства, я не покупал недвижимость за границей, у меня не было даже счетов там! Как можно быть неблагодарным своей стране, как можно выступать против? Многие оказались слабыми», — высказался Николай Басков в программе «Жизнь и судьба» телеканала «Россия 1».
По материалам РИА ФАН.