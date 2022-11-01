Просто леди: 51-летняя Нетребко в цветочном платье и элегантной шляпке щегольнула на испанских улочках

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток в мире. Она выступала на самых больших и знаменитых сценах по всему миру. Оперная дива не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Она собирает подруг в своей квартире в Вене. Но в этом году, несмотря на настроения в мире, звезда много гастролирует.
На этот раз Анна проводит время в Испании. Она успевает давать концерты, а также зачастую оказывается в интересных местах. Свободное время певица посвящает прогулкам и посещению музеев. При этом каждый раз она предстает в новых нарядах, которые продумывает до мелочей.
Накануне Нетребко смогла насладиться теплым вечером. После выступления на улице она щегольнула в белом платье в цветочек и черном жакете. Певица сделала акцент на стройных ногах. Образ дополняли шляпка с полями и яркая сумка оранжевого цвета. Анна словно танцевала на пустынной улице.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее элегантным образом. Многие признались, что в 51 год Нетребко может похвастаться моложавым видом. Они осыпали ее комплиментами.
«Ну как вам идет», «Платье просто шикарное», «Вам удается всегда вписываться в место», «У вас идеальные образы», «Наряд так вас красит», — стали писать подписчики.