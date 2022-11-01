Просто леди: 51-летняя Нетребко в цветочном платье и элегантной шляпке щегольнула на испанских улочках

Накануне Нетребко смогла насладиться теплым вечером. После выступления на улице она щегольнула в белом платье в цветочек и черном жакете. Певица сделала акцент на стройных ногах. Образ дополняли шляпка с полями и яркая сумка оранжевого цвета. Анна словно танцевала на пустынной улице.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».