«Сердцем не приму»: Мороз впервые признался, как пережил смерть новорожденной дочки от Исаковой

Юрий Мороз стал гостем программы Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1». Режиссер «Каменской» впервые так откровенно рассказал о личной трагедии, которая произошла в его семье в далеком 2003 году.

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Мороз, которому сейчас 66 лет, тогда потерял новорожденную дочку. Мамой девочки стала вторая жена режиссера известная актриса Виктория Исакова.

Одному из глянцевых журналов еще четыре года назад артистка поведала эту историю. У маленькой Маруси, как оказалось, было редкое генетическое заболевание. Его распознали только немецкие врачи. И доктора уже тогда понимали, что им едва ли удастся спасти ребенка.