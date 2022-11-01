«Подберите слюнки! Тыл сразил»: Семенович в черном бикини обнажила свои «сочные» округлости

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она покорила публику своими заводными песнями. Артистка знает, что обладает эффектной внешностью. Ее фигура каждый раз становится предметом обсуждений. Певица часто рассказывает, что худеет. К каждому лету она старается преобразиться. Также звезда активно корректирует фигуру с помощью нарядов.
Не так давно Семенович уехала в отпуск. Она проводит время в Турции. Певица ранее редко публиковала пляжные снимки. На этот раз она с радостью позирует в купальнике. Артистка даже обнажила животик.
На этот раз Семенович выложила особенно откровенное фото. Она предстала в черном бикини. Певица выставила напоказ свое пышное декольте. Она также оттопырила округлый тыл. Артистка решила показать свои прелести во всей красе. Анна красовалась с купальнике на фоне песка и пальм.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Солнца, моря и любви вам в ленту», – написала звезда.
Поклонники осыпали артистку комплиментами.
«Каждая фотка хороша!», «Вау, какая красота», «Горячая блондинка», «Когда хороша со всех сторон», «Подберите слюнки! Тыл сразил», «Вот это сочная барышня», «Классные кадры! Вау!», «Ваше декольте просто визитная карточка», — стали писать подписчики.